AB, Shein'den Tüketici Koruma Yasalarına Uyum Talep Etti

AB, Shein'den Tüketici Koruma Yasalarına Uyum Talep Etti
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Avrupa Birliği, online alışveriş sitesi Shein'in yasaları ihlal eden uygulamalarını düzeltilmesi için resmi bildirimde bulundu. Şirketin sahte indirimler, yanıltıcı bilgi ve ürün etiketleri kullandığı belirtildi. 1 ay içinde yanıt verilmemesi durumunda ceza uygulanabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Shein'den, Birlik tüketici koruma yasalarına uygun davranmasını istedi.

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein'e AB tüketici yasalarını ihlal eden uygulamaları konusunda resmi bilgilendirme gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Tüketici Koruma İşbirliği Ağı'nın, yürütülen soruşturma kapsamında Shein'e, uygulamalarını AB tüketici yasalarıyla uyumlu hale getirmesi talimatını verdiği belirtildi.

Shein platformunda, sahte indirimler sunulduğu, son satın alma süreleri ile baskılı satış yapıldığı, tüketicilerin malları iade etmelerine ilişkin eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiği, aldatıcı ürün etiketleri kullanıldığı ve yanıltıcı sürdürülebilirlik iddialarına yer verildiğine işaret edilen açıklamada, bu uygulamaların kurallara aykırı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Shein'in bulgulara yanıt vermek ve belirlenen tüketici hukuku sorunlarını gidermeye yönelik taahhütler sunmak için 1 ay süresi olduğu, firmanın endişeleri gidermemesi halinde para cezası da dahil çeşitli önlemler alınabileceği kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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