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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayacak uzun vadeli bütçesinin AB Komisyonunun ilk teklifine kıyasla 204 milyar avro azaltılmasını önerdi.

Costa, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin gelecek dönem bütçesine ilişkin üye ülkelere sunduğu yeni teklifi açıkladı.

Yeni teklifin AB Komisyonunun sunduğu ilk öneriden daha düşük olduğunu belirten Costa, "Somut olarak önerim, ulusal katkı paylarını makul bir seviyede tutmak amacıyla Komisyonun ilk önerisinden yüzde 10 daha düşük. Teklifim bütçede cari fiyatlarla 204 milyar avroluk bir indirim öngörüyor. Bu önerinin bizi nihai bir anlaşmaya daha da yaklaştırabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Costa, yeni bütçede savunmaya ayrılan kaynakların mevcut döneme göre yüzde 232, rekabetçiliğe yönelik finansmanın yüzde 120 artırılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Göç yönetimi ve sınır güvenliği için üye ülkelere sağlanan kaynakların iki katına çıkarılacağını aktaran Costa, AB'nin dış faaliyetlerine ayrılan finansmanın da yüzde 23 artırılacağını ifade etti.

Costa, bilim ve araştırma programı Horizon Europe'un bütçesinin yüzde 57, öğrenci değişim programı Erasmus'un bütçesinin ise yüzde 25 artırılacağını belirtti.

Tarım ve bölgesel kalkınma politikalarının bütçedeki ağırlığını koruyacağını vurgulayan Costa, iklim ve çevre hedeflerine yönelik harcamaların da toplam program harcamalarının yüzde 35'ini oluşturmasının planlandığını kaydetti.

Costa, yeni bütçede uygun fiyatlı konutlara ilk kez başlangıçtan itibaren kaynak ayrılacağına işaret etti.

Üye ülkelerin AB bütçesine ortalama katkılarının Gayri Safi Milli Hasılalarının yüzde 0,80'inden yüzde 0,82'sine yükselmesinin öngörüldüğünü belirten Costa, bütçeye yeni gelir kaynakları eklenmesini önerdiklerini söyledi.

Costa, büyük şirketlerin dijital hizmet gelirleri ile karbon sınır düzenlemesi, elektronik atıklar, tütün ürünleri ve karbon emisyon ticaretinden yeni gelir kaynakları oluşturulmasının planlandığını belirterek mevcut kaynaklarla birlikte yıllık yaklaşık 60 milyar avro gelir elde edilebileceğini ifade etti.

Yeni teklifin nihai anlaşmaya ulaşılması için iyi bir temel oluşturduğunu dile getiren Costa, hafta boyunca AB liderleriyle görüşmelerini sürdüreceğini anlattı.

AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin bütçesinin kabul edilmesi için üye ülkelerin oybirliğiyle anlaşması ve Avrupa Parlamentosunun onayı gerekiyor.

Kaynak: AA