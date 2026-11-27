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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman borsa işletmecisi Deutsche Börse'nin yatırım fonu platformu Allfunds'ı satın almasına koşulsuz onay verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Deutsche Börse'nin Allfunds'ı satın almasının Avrupa Ekonomik Alanı'nda fon dağıtımının yönetimi ve fon alım satımı hizmetlerinde rekabete etkilerinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, her iki şirketin de yatırım fonlarını bireysel yatırımcılara ulaştıran bankalara, sigorta şirketlerine ve emeklilik fonlarına platformları üzerinden hizmet sunduğu kaydedildi.

Şirketlerin ağırlıklı olarak farklı ulusal pazarlarda faaliyet gösterdiği ancak Avusturya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İspanya'da faaliyetlerinin önemli ölçüde örtüştüğü ifade edildi.

İncelenen pazarların her birinde güçlü rakiplerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu rekabetin Deutsche Börse'nin dağıtıcılardan aldığı ücretleri artırmasını veya müşterilerinin rakiplerinin hizmetlerine erişimini engellemesini önleyeceği bildirildi.

Açıklamada, AB rekabet kuralları çerçevesinde, Deutsche Börse'nin Allfunds'ı satın alma teklifinin koşulsuz olarak onaylandığı ifade edildi.

Deutsche Börse, Amsterdam borsasında işlem gören fon alım satım platformu Allfunds'ı satın almak için 5,35 milyar avroluk teklif sunmuştu.

AB mevzuatında belirlenen kriterleri karşılayan şirket birleşme ve satın alma işlemlerini denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: AA