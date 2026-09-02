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AB, Almanya'nın 35 Milyar Avroluk Enerji Planını Onayladı

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AB Komisyonu, Almanya'nın elektrik arz güvenliğini sağlamak için 35 milyar avro bütçeli kapasite mekanizmasını onayladı. Mekanizma, üretim, depolama ve talep yönetimi kapasitelerini hazır tutarak kesintileri önlemeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın elektrik arz güvenliğini sağlamak için hazırladığı 35 milyar avroya kadar bütçeye sahip kapasite mekanizmasını onayladı.

AB Komisyonu, Almanya'nın 2031'den itibaren uygulamayı planladığı elektrik kapasite mekanizmasına ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, mekanizmanın elektrik talebinin her koşulda karşılanmasına yetecek üretim, depolama ve talep yönetimi kapasitesinin hazır tutulmasını amaçladığı belirtildi.

Program kapsamında elektrik üreticileri ve diğer kapasite sağlayıcılarına, piyasaya sattıkları elektriğin yanı sıra ihtiyaç halinde devreye girmek üzere hazır bulundurdukları kapasite için de ödeme yapılacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu mekanizma ile elektrik talebinin her koşulda karşılanmasına yetecek üretimin hazır tutulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, destekten yararlanacak kapasitenin rekabete açık ihalelerle belirleneceğine işaret edilerek, elektrik üretim tesislerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri ile ihtiyaç halinde tüketimini azaltabilen işletmelerin de mekanizmaya katılabileceği bildirildi.

AB Komisyonu'nun söz konusu mekanizmayı Almanya'da elektrik arz güvenliğinin sağlanması için gerekli ve orantılı bulduğuna dikkat çekilen açıklamada, mekanizmanın Birlik içindeki elektrik piyasası üzerinde olumsuz etkilerinin az olacağı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu, elektrik arzını güvence altına almak için Almanya'nın 35 milyar avroya kadar olan kapasite mekanizmasını onayladı." ifadesi yer aldı.

Elektrik kapasite mekanizması, elektrik şebekesinde arz güvenliğini sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla, santrallere ürettikleri elektrik yerine sistemde her an çalışmaya hazır tuttukları kurulu güç kapasitesi için yapılan bir destek ödeme sistemi olarak biliniyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA
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