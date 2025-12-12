AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

Haberler

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026'dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 avronun altındaki siparişlere 3 avro gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Bu önlem, AB'ye yönelik e-ticaret akışlarının %93'ünü kapsayacak ve AB'deki tüketiciler için sağlık riskleri ile haksız rekabeti azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 1 Temmuz 2026'dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 avronun altındaki siparişlerden 3 avroluk gümrük vergisi almaya karar verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerin Maliye Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Birlik dışındaki ülkelerden ithal edilen küçük paketlere yönelik alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi, büyük ölçüde e-ticaret yoluyla AB'ye giren ve değeri 150 avrodan az olan küçük paketlere 1 Temmuz 2026'dan itibaren sabit 3 avroluk gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi." ifadesi yer aldı.

Mevcut durumda küçük paketlerin AB'ye gümrüksüz girdiği anımsatılan açıklamada, bunun AB satıcıları için haksız rekabete, tüketiciler için sağlık ve güvenlik risklerine, dolandırıcılığa ve çevresel endişelere yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, yeni gümrük vergisinin AB'ye yönelik tüm e-ticaret akışlarının yüzde 93'ünü kapsayacağı kaydedilerek, "Bu oran, AB'ye giren ve AB'nin Tek Noktadan İthalat Merkezi (IOSS) sisteminde katma değer vergisi açısından kayıtlı AB dışı satıcılara ait tüm mallara uygulanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Geçici önlemin gümrük vergisi muafiyeti eşiğini tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir çözüm anlaşması yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "O noktada, 150 avronun altındaki tüm mallar, bireysel ürünler için normal AB tarifelerine göre gümrük vergisine tabi olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni önlemin gümrük reform paketi ve çok yıllık mali çerçeve bağlamında değerlendirilmekte olan "işlem ücreti" uygulamasından farklı olduğu belirtildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
