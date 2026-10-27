Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB, 1 Kasım 2026'dan itibaren küçük paketlere ürün kalemi başına 2 avro ücret alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB, 1 Kasım 2026'dan itibaren Birlik dışından sipariş edilen küçük paketlere 2 avroluk işlem ücreti uygulayacak. Ücret, gümrük beyannamesindeki her ürün kalemi için ayrı hesaplanacak ve 150 avroyu aşan gönderileri de kapsayacak.

Avrupa Birliği (AB), 1 Kasım'dan itibaren Birlik dışından sipariş edilen küçük paketlere 2 avroluk işlem ücreti uygulamaya koyacak.

AB Komisyonunun vergilendirme biriminin duyurusuna göre, Birlik ülkelerine yapılan e-ticaret gönderilerine yönelik yeni işlem ücreti 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlanacak.

Gümrük reformu kapsamında, getirilen ücretle artan e-ticaret gönderilerinin kontrol ve denetiminden kaynaklanan maliyetler karşılanacak.

Bu kapsamda, Birlik dışından gelen paketler için 2 avroluk ek bir ücret uygulanacak. Bu ücret, gümrük beyannamesindeki her ürün kalemi için ayrı hesaplanacak. Bir pakette farklı ürün kalemleri bulunması halinde bunlardan da ayrıca işlem ücreti alınacak.

Düzenleme, değeri 150 avroyu aşan e-ticaret gönderilerini de kapsayacak.

Yeni işlem ücreti, AB'nin 1 Temmuz'dan itibaren düşük değerli e-ticaret gönderilerine uyguladığı 3 avroluk geçici gümrük vergisinden ayrı olarak tahsil edilecek.

Böylece, her iki uygulama kapsamındaki bir gönderide tek ürün kalemi için 3 avro gümrük vergisine ilave 2 avro işlem ücreti söz konusu olacak.

AB, gümrük reformuyla artan e-ticaret hacmine karşı denetim kapasitesini güçlendirmeyi ve Birlik standartlarına uygun olmayan ürünlerin girişini daha etkin biçimde kontrol etmeyi hedefliyor.

AB ülkelerine 2025 yılında 5,9 milyar düşük değerli ürün doğrudan tüketicilere gönderilirken, bunun yüzde 90'ından fazlası Çin'den kaynaklandı.

AB, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu.

Kaynak: AA
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı