80 Yaşında Şed Kuşandı: Necdet Biçer'in Dürüstlük Vurgusu

Aydın'da sanayinin öncü isimlerinden biri olan ve 85 yaşında olmasına rağmen halen ilk günkü heyecanla işine devam eden Biçer Pano'nun kurucularından 85 yaşındaki Necdet Biçer'e Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında şed kuşandı. Elinde bastonu ile her gün işine gidip gelen ve mütevazı yaşantısı ile dikkat çeken Necdet Biçer Şed Kuşanma töreninde yaptığı konuşmada gençlere, "Ne olursa olsun dürüstlükten vazgeçmeyin" nasihatinde bulundu.

Aydın'da doğup büyüyen ve işin erbabı Necdet Biçer, yaklaşık 65 yıl önce küçük bir atölyede başladığı işinde bugün sadece Aydın'ın değil ülke genelinde ve dünyanın pek çok ülkesinde tanınan bir usta ve işadamı oldu. 1975 yılından bu yana yaklaşık 50 yıldır üretim yapan ve onlarca kişiye iş veren Nevzat Biçer için Aydın Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından yapılan organizasyonla şed kuşatma töreni düzenlendi. Çırak öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi öğretmenliğini yapan Teknik Öğretmen Kazım Koç'un tarihi ahi kıyafeti ile katıldığı törende Ahilik Haftası kutlaması yapıldı.

Ahilik kültürünün ve değerlerinin hatırlanarak yaşatılmasının önemine vurgu yapan 85 yaşındaki Aydın'ın en kıdemli ustalarından Necdet Biçer, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle andığını ifade ederek, Ahilik felsefesinin ticaret ve zanaat dünyasına örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Ahilik felsefesinin ticarette adalet ve dürüstlük gibi ilkeler üzerine kurulu olmakla birlikte, bugün de dünya ülkelerinin kalkınmasında temel teşkil eden ahlaki değerler içerdiğini kaydeden Necdet Biçer, gençlere hitaben yaptığı kısa konuşmada dürüstlüğün öneminden söz ederek "Şartlar ne olursa olsun, dürüstlükten taviz vermeyin" dedi.

Necdet Biçer'in gerek yaşantısı gerekse işine ve mesleğine olan bağlılığı ile örnek bir esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Kazım Koç, çırağından ustasına kalfasından gençleri yetiştiren öğretmenlere kadar herkesin Ahilik haftasını kutladı. - AYDIN