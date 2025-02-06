MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı: Hadise, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç...

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğunu tespit ettiği denetimlerin sonuçlarını açıklamıştı. Ünlü oyuncular ve ses sanatçıları arasında yapılan denetim sonucunda Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun sanatçıları hakkında işlem başlatıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, oyuncu ve ses sanatçılarını kapsayan bir deneyim başlatmış, 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit etmişti. O ünlü isimlerin bir kısmı belli oldu.

Denetime giren oyuncuların kim olduğu merak edilmişti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre ilk aşamada belli olan 8 ismin arasında Türkiye'nin en ünlü sanatçıları yer alıyor.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendiği öne sürülürken, ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyan ettikleri gelirlerin uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

DENETİME TAKILAN OYUNCULAR BELLİ OLDU

Söz konusu yanlış beyanlar ile 1 milyar 500 milyon TL'nin üzerinde bir tutarın kayıp olduğu anlaşıldı.

150 kişilik listede Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun sanatçıları yer aldı.

8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı: Hadise, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç...
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Ekonomi
img

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
img

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTampikoo:

Türkiyede kazanır vergi kaçırır Yurtdışında yerler..bilin bakalım kimlerrrr

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet parker:

Güzel.. Geçde olsa...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Herşeylerini alın bu cumhuriyet artıklarının…

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Atatürkün Hırsızları EE Ne oldu cok namuslulardı bunlar demekki dertleri para.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acura bakın yeter

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNuman Tosun:

Günaydın güzel ülkem günaydın...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.