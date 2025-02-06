8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı: Hadise, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğunu tespit ettiği denetimlerin sonuçlarını açıklamıştı. Ünlü oyuncular ve ses sanatçıları arasında yapılan denetim sonucunda Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun sanatçıları hakkında işlem başlatıldı.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, oyuncu ve ses sanatçılarını kapsayan bir deneyim başlatmış, 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit etmişti. O ünlü isimlerin bir kısmı belli oldu.
Denetime giren oyuncuların kim olduğu merak edilmişti. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre ilk aşamada belli olan 8 ismin arasında Türkiye'nin en ünlü sanatçıları yer alıyor.
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendiği öne sürülürken, ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyan ettikleri gelirlerin uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.
DENETİME TAKILAN OYUNCULAR BELLİ OLDU
Söz konusu yanlış beyanlar ile 1 milyar 500 milyon TL'nin üzerinde bir tutarın kayıp olduğu anlaşıldı.
150 kişilik listede Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin ve Duman grubunun sanatçıları yer aldı.