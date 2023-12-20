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5 milyon çalışan emeklinin merakla beklediği ikramiye tarihi belli oldu

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TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin tarih de belli oldu. AK Parti, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması beklenen düzenlemeyle, 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini almış olacak.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. Düzenlemeyle, 5 milyona yakın çalışan emekli 28-29 Aralık tarihlerinde 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacak.

Habertürk'te yer verilen habere göre AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için düğmeye bastı. AK Parti, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak.

5 milyon çalışan emeklinin merakla beklediği ikramiye tarihi belli oldu

ÇALIŞAN EMEKLİLER 28-29 ARALIK'TA İKRAMİYELERİNİ ALACAK

Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kurul'dan geçirilmesi planlanırken, bankalara da gerekli talimatlar verildi. Önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması beklenen düzenlemeyle 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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