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5 milyon çalışan emeklinin merakla beklediği ikramiye tarihi belli oldu

20 Aralık 2023 19:35 Güncelleme: 20:01 Abone Ol

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin tarih de belli oldu. AK Parti, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması beklenen düzenlemeyle, 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini almış olacak.