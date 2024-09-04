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5 ay sonra bir ilk! Türk Lirası'nın reel değeri geriledi

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Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustos ayında TÜFE bazında 0,63 puan geriledi. Türk Lirası'nın reel değeri, beş ay sonra lk kez düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (5)

Serkan Demirel:

Kimse yorum yapamıyor gerçekleri görünce ??

4
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ati yakar:

Paramızın pul oldugunu bilmeyen yok

1
0
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Gerard Dirivia:

Türkiye tarihinin en kötü dönemini yaşıyor, bu demek oluyor ki halkın okur yazarlık oranı geriye doğru gidiyor, cahil oranı inanılmaz yükselişte, tarikat ve cemaatlere mudahale yok çünkü cahil nüfusu ne kadar çok olursa birileri istediği gibi at koşturacak, bir an önce imamhatip okullarının kapanması ve matematik fen ağırlıklı okulların açılması gerekiyor, sonumuz hindistan afganistan gibi ülkelerden daha kötü olacak yoksa

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SERVET BİLGİN:

HADİ YA YALAN HABER.

0
0
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1gerceklerinsesi:

Hani dün trt haberde bir abdli profesor övgü yağdırdırıyordu? Hahaha ha kirva? İzleyen bilir bak

0
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