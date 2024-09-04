5 ay sonra bir ilk! Türk Lirası'nın reel değeri geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustos ayında TÜFE bazında 0,63 puan geriledi. Türk Lirası'nın reel değeri, beş ay sonra lk kez düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.
Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan artış gösterdi.