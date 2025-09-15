Haberler

4 bankadan icrası olan vatandaşın rahatlığı pes dedirtti

4 bankadan icrası olan vatandaşın rahatlığı pes dedirtti
4 bankadan icrası olduğunu söyleyen bir vatandaşın et ve mango alması sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri temel ihtiyaç diyerek destek verirken, kimileri de alışverişi eleştirdi.

4 bankadan icrası olduğunu söyleyen bir vatandaş, gittiği marketten et ve mango aldığı görüntüleri paylaştı. Videoyu izleyen kullanıcıların bir kısmı vatandaşın alışverişini eleştirirken, bir kısmı da aldığı malzemelerin temel gıda ürünleri olduğunu vurgulayarak destek verdi.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntünün altına "Bu ürünler lüks değil, temel tüketim ürünleri", "Borç var diye yemesin mi?", "Afiyet olsun abi", "Battı balık yan gider", "Şu kadar rahat olacaksın" gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan video, borç içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşların gündelik ihtiyaçlarını karşılaması konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
