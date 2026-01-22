Haberler

39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

Güncelleme:
39 yıldır faaliyet gösteren Seret Et'in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte geçici ve kesin mühletler ile tüm tedbirler kaldırıldı. Şirket, alacaklılara karşı yasal korumasını kaybetti.

  • İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seret Et ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini reddetti.
  • Mahkeme, şirket ve ortağı hakkındaki tüm konkordato tedbirlerini 15 Ocak 2026 tarihli kararla kaldırdı.
  • Kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu portalında yayımlanmasına ve ilgili kurumlara bildirilmesine hükmedildi.

Et ve gıda sektöründe 39 yıllık geçmişe sahip olan Seret Et ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Servet Bekar tarafından açılan konkordato davasında karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/317 esas numaralı dosya kapsamında görülen davada, konkordatonun tasdiki ve kesin mühlet verilmesi taleplerini reddetti.

TÜM KORUMA KARARLARI KALDIRILDI

Mahkeme, 15 Ocak 2026 tarihli duruşmada verdiği kararla, şirket ve ortak hakkında daha önce verilen geçici mühlet, kesin mühlet ve konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte şirket, konkordato sürecinde sağlanan yasal korumaları tamamen kaybetmiş oldu.

KARAR KURUMLARA BİLDİRİLECEK

Mahkeme, konkordato talebinin reddine ve mühlet kararlarının kaldırıldığına ilişkin hükmün Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalında yayımlanmasına karar verdi. Ayrıca kararın, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilgili kurumlara derhal bildirilmesi hükme bağlandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Tefeci faizi ile çalışan bankaların ve dengesiz piyasa fiyatlarının sonucu yine ucu üreticiye dokunacak yazık olmuş ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

İşte bu. Al vadeli sat peşine. Para yok. Mahkemesi iyi yapmış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

