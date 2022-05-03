3600 ek göstergede kritik viraja giriliyor! Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

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3600 ek göstergede kritik viraja giriliyor! Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak

Haberler.com - Ekonomi
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Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek göstergede son toplantı 10 Mayıs'ta yapıldıktan sonra çalışmalar tamamlanarak Meclis'e gönderilecek. Ek göstergenin artırılmasıyla birlikte maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde önemli değişiklikler olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünü çevirdiği 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım başladı. Bu kapsamda, son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGESİ 3600'E ÇIKARILACAK

TRT Haber'in haberine göre, 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

Haberler.com - Ekonomi

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