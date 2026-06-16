Haberler

Lezzeti fiyatını unutturuyor

Lezzeti fiyatını unutturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'de coğrafi işaretli Emcelli biberi, kilosu 350 liraya satılmasına rağmen yoğun talep görüyor ve tezgahlarda kısa sürede tükeniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, kilosu 350 liraya ulaşmasına rağmen pazarda yoğun ilgi görüyor. Ata tohumundan üretilen ünlü biber, tezgahlarda kısa sürede tükeniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde acı ve tatlı çeşitleriyle bilinen, ata tohumundan üretilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Pazar tezgahlarında kilosu 350 liradan satışa sunulan Emcelli biberi, lezzeti ve aroması sayesinde kısa sürede tükenerek adeta yok satıyor. Sezon başında 400 liradan satışa çıkan ürünün fiyatı 350 liraya gerilese de talepte herhangi bir düşüş yaşanmadı.

Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesi'nde serada erkenci üretim yapan üretici Nurullah Akbay, her hafta topladığı acı ve tatlı biberleri pazara getirdiğini ve ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Akbay, Emcelli biberine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimiz pazara çıkar çıkmaz satılıyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok iyi. Yakında açıkta yetişen biberler de piyasaya çıkacak. Acı ve tatlı çeşitleriyle özellikle yemeklere kattığı lezzet nedeniyle tercih ediliyor." dedi.

Coğrafi işaretli Emcelli biberi, hem üreticisine sağladığı ekonomik katkı hem de Sarıgöl'ün tarımsal değerini artırmasıyla dikkat çekiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

G7'ye damga vuran tokalaşma: Trump Fransız First Lady'nin elini bırakamadı

Yine yaptı yapacağını: G7'ye damga vuran tokalaşma
Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
İran maçına damga vuran 'katliam' pankartı

İranlı taraftarlardan Dünya Kupası'na damga vuran pankart
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı