Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 28,93'ü, euro 31,74'ü, altının gram fiyatı ise 1.877 lirayı görerek rekor tazeledi.

3'lü rekor! Dolar, euro ve altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününe de yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR 29 LİRAYA KOŞUYOR

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

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