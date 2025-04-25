"3. İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" Çalıştayı, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "III. İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" Çalıştayı, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

İklim değişikliğinin tüm yönleriyle ele alınması, iklim değişikliği konusunda özel çalışma gruplarının oluşturulması, sorunların ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlanması, çıktıların kamuoyu, hükümet ve STK'larla paylaşılması amacıyla düzenlenen "III. İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" Çalıştayı, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Çalıştayın açılış programına Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sami Büker, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

"Sanayi ve ikiz dönüşümde Konya'nın öncü olacağına gönülden inanıyorum"

Çalıştayın açılış konuşmalarını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran; "İklim değişikliği ve şehirlerin geleceği konusunda şehrimizin bütün dinamikleri olarak bir araya geldiğimizde büyük bir katma değer sağlayacağımıza inanıyorum. Konya Tarım Fuarında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüm yetkililerinin olduğu bir toplantıda ifade ettiğim gibi; Konya'daki bütün kurum ve kuruluşlarımızın ülke içinde ve bürokrasiyle olan ilişkilerindeki söylemleri artık iklim değişikliği ve şehirlerin geleceği olmalı. Sanayi ve ikiz dönüşümde Konya'nın hem pilot il hem de öncü olacağına gönülden inanıyor, çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Ortaya konulacak bilgi ve öneriler, gelecek nesiller için yol gösterici olacaktır"

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "KTO Karatay Üniversitesi olarak, III. İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği Çalıştayına bu yıl da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İklim değişikliği, artık sadece çevresel bir sorun değil; ekonomik, sosyal ve hatta kültürel boyutlarıyla da toplumlarımızı etkileyen küresel bir kriz haline gelmiştir. Üniversiteler olarak bizlere düşen görev, bu süreci yalnızca akademik çalışmalarla değil; aynı zamanda topluma dokunan, çözüm önerileri sunan ve farkındalık oluşturan etkinliklerle desteklemektir. İnanıyorum ki bugün burada ortaya konulacak bilgi, deneyim ve öneriler sadece Konya için değil, tüm ülkemiz ve gelecek nesiller için yol gösterici olacaktır. Çalıştayın verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çalıştayda, emisyon azaltıcı yedi alanın altısı ile ilgili çalışma yapacağız"

Konya Karbon Sertifikasyon ve Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca; "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği Çalıştayının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çalıştayda, doksandan fazla akademisyen, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, oda ve borsa temsilcilerimizle ülkemizin ve küresel olarak Birleşmiş Milletler'in de ortaya koyduğu emisyon azaltıcı yedi alanın altısına dair çalışma yapacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak fikir alışverişleri, hata analizleri gibi konuların ele alındığı bir çalıştay olacak. İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği Çalıştayımızın sonuçlarının tüm ülkemiz ve dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Sadece bilimsel çalışmalarla değil, aynı zamanda tüm sektörlerin iş birliği ile çözümler üretmeliyiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun; "Enstitü olarak bizler, çölleşme ile mücadele, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir toprak yönetimi alanlarında yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarla bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Sadece bilimsel çalışmalarla değil, aynı zamanda tüm sektörlerin iş birliği ile çözümler üretmeliyiz. Çalıştayın hem yerel hem ulusal düzeyde uygulanabilir politikaların belirlenmesi açısından önemli çıktılar sunacağına, kamu ve özel sektörün ortak akıl çerçevesinde yol haritaları oluşturmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

"İklim değişikliği çok yönlü bir meseledir"

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sami Büker; "İklim değişikliği, yalnızca bir çevre sorunu değil; sosyal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gereken çok yönlü bir meseledir. Bu nedenle düzenlediğimiz çalıştayda, akademik paydaşların yanı sıra kamu kurumlarının, özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da etkin katılımı son derece kıymetlidir. Çalıştay süresince yürütülecek olan çalışma gruplarında, bilimsel verilerle saha deneyimini bir araya getirerek uygulanabilir, sürdürülebilir ve etkili çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada ortaya konulacak fikirlerin, geleceği de şekillendirecek stratejilere dönüşeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştayda; sanayide dönüşüm, enerjide dönüşüm, şehirlerde ve binalarda dönüşüm, ulaşımda dönüşüm, çevre yönetimi ve eğitimde dönüşüm, tarım, gıda ve sağlıkta dönüşüm masalarında bir araya gelen uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisi, sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle Konya'nın karbon nötr şehre dönüşmesi konularını değerlendirecek. - KONYA