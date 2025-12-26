Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücret kararını Resmi Gazete'de duyurdu. Günlük asgari ücretin 1101 TL olarak tespit edildiği karar, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmamalarına rağmen oy birliğiyle alındı. Ayrıca, asgari ücret desteğinin aylık 1270 TL olarak sürdürülmesi önerildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bir işçinin günlük normal çalışma karşılığında asgari ücreti, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1101 TL olarak tespit edildi.

Karara göre, Komisyon milli seviyede tek asgari ücret uygulanmasına karar verirken, 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde asgari ücret desteğinin aylık 1270 TL olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık 2025'te başladığı çalışmalarını 23 Aralık 2025 tarihine kadar sürdürdüğü, bu süreçte yapılan üç toplantı sonucunda kararın alındığı bildirildi. Karar, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmamalarına karşılık, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alındı.

Gerekçede, asgari ücretin ödenmesi zorunlu olan en düşük ücret olduğu vurgulanarak, Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığına dikkat çekildi. Komisyonun karar sürecinde işçilerin geçim şartları ile enflasyon hedefi başta olmak üzere çeşitli ekonomik göstergeleri değerlendirdiği ifade edildi. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi kapsamında alınan kararın, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

