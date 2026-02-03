Haberler

Enag: Enflasyon Ocak Ayında Yüzde 6,32 Oranında Arttı

Güncelleme:
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, Ocak 2026'da enflasyon yıllık yüzde 53,42 olarak kaydedildi. Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında artış gösterdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
