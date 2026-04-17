Yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 arttı

Yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2026'nın ilk 3 ayında, 2025'in ilk 3 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,2 azaldı.

2026'nın ilk 3 ayında, 2025'in ilk 3 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,2 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 arttı.

Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı

Mart 2026'da, Mart 2025'e göre; kurulan şirket sayısında önemli bir değişiklik olmazken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,3 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2 azaldı.

Mart 2026'da, Mart 2025'e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,6 arttı.

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalış oldu

Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 11,2 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,1 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,5 azaldı.

Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı yüzde 11,6 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,2 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı.

Mart 2026'da tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mart 2026'da kurulan toplam 8 bin 379 şirketin 891'i anonim şirket, 7 bin 488'i limited şirketi. Aynı ay içinde 116 kooperatif kuruldu. Şirketlerin yüzde 36,1 İstanbul, yüzde 9,8 Ankara, yüzde 5,9 İzmir'de kuruldu.

Mart 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı

2026 yılında toplam 29 bin 308 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 26 bin 133 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,3'ünü, 2 bin 793 anonim şirket ise yüzde 26,7'sini oluşturuyor.

Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

Mart 2026'da şirket ve kooperatiflerin 2 bin 792 adedi toptan ve perakende ticaret, bin 286 adedi inşaat ve 954 adedi imalat sektöründe kuruldu. Mart 2026'da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 611 adedi inşaat, 316 adedi toptan ve perakende ticaret, 91 adedi imalat faaliyetleri sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 606 adedi toptan ve perakende ticaret, 274 adedi imalat, 161 adedi inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 698 adedi toptan ve perakende ticaret, 372 adedi inşaat, 149 adedi imalat faaliyetleri sektöründe.

Mart 2026'da kurulan 116 adet kooperatifin 80 adedi konut yapı kooperatifi

Mart 2026'da kurulan 116 kooperatifin 80 adedi konut yapı kooperatifi, 16 adedi işletme kooperatifi ve 7 adedi tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

Mart 2026'da 827 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Mart 2026'da kurulan 827 yabancı ortak sermayeli şirketin 427 adedi Suriye, 109 adedi Türkiye, 37 adedi İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 827 yabancı ortak sermayeli şirketin 58'i anonim, 769'u limited şirketi. 2026 yılında kurulan şirketlerin 384 adedi Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 277 adedi İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 94 adedi Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Mart 2026'da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı yüzde 95,3 oldu.

Mart 2026'da kurulan anonim şirketlerin ortaklarının yüzde 13,2'si kadın girişimci

Mart 2026'da kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 13,2 limited şirketlerde yüzde 17,1 kooperatiflerde ise yüzde 24,4 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 13,4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Mart 2026'da kurulan anonim şirketlerin ortaklarının yüzde 29,3'ü 35-44 yaş aralığında

Mart 2026'da kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımında; anonim şirket ortakların yüzde 29,3'ü 35-44 yaş aralığı, limited şirketlerde yüzde 32,4'ü 25-34 yaş aralığı, kooperatiflerde yüzde 31,4'ü 35-44 yaş aralığı ve gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 32,3'ü 35-44 yaş aralığı oluşturdu. - İSTANBUL

