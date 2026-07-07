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PTT'den "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

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PTT AŞ, 2026 NATO Zirvesi konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı. 45 lira bedelli pul ve 90 lira bedelli zarf, PTT iş yerleri ile filateli.gov.tr adresinde satışa sunuldu.

Ptt AŞ tarafından "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.??????????????

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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