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2025 yılı için altın tahminleri şaşırttı: 3 bin dolar

2025 yılı için altın tahminleri şaşırttı: 3 bin dolar
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Altın fiyatları konusunda yapılan yeni 2025 tahminleri, piyasa analistlerini ve yatırımcıları şaşırttı. ABD'li Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

Küresel risklerin beslediği güvenli liman altına ilişkin ABD'li Bank of America yeni bir tahminde bulundu. Altının ons fiyatının yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

BOFA'NIN 2025 YILI TAHMİNİ 3 BİN DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı. Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor. BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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