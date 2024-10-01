2025 yılı için altın tahminleri şaşırttı: 3 bin dolar

Küresel risklerin beslediği güvenli liman altına ilişkin ABD'li Bank of America yeni bir tahminde bulundu. Altının ons fiyatının yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

BOFA'NIN 2025 YILI TAHMİNİ 3 BİN DOLAR

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı. Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor. BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.