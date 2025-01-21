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2024 Yılı Tarımda Zorluklarla Geçiyor

2024 Yılı Tarımda Zorluklarla Geçiyor
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Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, 2024 yılının tarım ve çiftçilik açısından zorlayıcı olduğunu belirterek, tarımsal girdilerin yüksek fiyatlarının çiftçileri zor durumda bıraktığını ve 2025 yılının önemli bir dönemeç olacağını ifade etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, 2024 yılının tarım ve çiftçilik açısından zor bir yıl olduğunu söyleyerek, "2025 yılının tarımda bir dönemeç olacağı kanaatindeyim. Özellikle devletimizin tarımsal girdilerin yükselmemesi konusunda gerekli tedbirleri alması lazım" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, ürün girdilerinin artması ve satış rakamlarının önceki yılda kalması dolayısıyla 2024 yılının zor bir yıl olduğunu söyledi. Gürek, "2024 yılı hem çiftçilik ve tarım açısından çok zor bir yıldı. 2024 yılında tarımsal girdiler özellikle çiftçilerimizin kullandığı gübre, mazot, ilaç ve tohum girdilerimizin maliyetleri çok yüksekti. Buna nazaran yetiştirdiğimiz, elde ettiğimiz çiftçilerimizin ürünleri de 2023 yılı fiyatlarına satıldı. Hatta şöyle söyleyebilirim; 2023 yılındaki sattıkları fiyatların daha altında fiyatlara satmak zorunda kaldılar. Bundan dolayı 2024 yılında çiftçilerimiz çok büyük zarar gördüler. Çok büyük etkilendiler. Tarıma temayülleri neredeyse yok olmak üzere. Birçok çiftçi çiftçiliği para kazanamadıklarından dolayı bırakma düşüncesine girdi. Burada 2025 yılının bizim için bir dönemeç noktası olacağı düşüncesindeyim. 2025 yılında da aynı 2024 yılındaki gibi tarımsal girdilerin yüksek çıkması, tarımsal girdi fiyatlarının artması, aynı şekilde üretilen ürünlerin de fiyatlarının da aynı kalması veya düşmesi çiftçiliği Türkiye'de büyük zarara sokacağı düşüncesindeyim. Bu nedenlerden dolayı çiftçilerimiz büyük zarar görmektedir" dedi.

"Çiftçilikte yaş ortalaması artıyor"

Gürek, çiftçilikteki yaş ortalamasının arttığını söyleyerek, "Uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak, çiftçilikteki yaş ortalamamız git gide artmakta. Köylerde tarımı yapacak insan kalmadı. Kalan insanların da yaşları git gide yükselmekte. Yani bunların güçleri de düşmekte. Bir de ekonomik sıkıntılar üstüne bindiği zaman bu insanlar otomatik olarak tarımdan vazgeçme yoluna veya basit tarım yollarına yönelmek zorunda kalacak. 2025 yılı dediğim gibi bir dönemeç noktası. 2025 yılında özellikle devletimizin tarımsal girdilerin yükselmemesi konusunda gerekli tedbirleri alması lazım. Çiftçilerimize gerekli destekleri vermesi lazım. Ayrıca çiftçilerimizin de ürünü para ettirme yolları bulunması lazım. Bu yollarda tabii ki tarımsal ürünlerin daha da sanayi alanlarında etkinleştirilmesi, KDV'si yüksek ürünler elde edilmesiyle olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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