2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Kesin hesap kanun teklifi maddeleri görüşülerek kabul edildi. Bütçe geliri tahmini 8 trilyon 353 milyar TL olarak belirlendi.

2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri kabul edildi.

TBMM genel Kurulu'nda 2024 yılı Kesin hesap kanun teklifi maddeleri görüşüldü ve maddeleri kabul edildi.

Kabul edilen teklif ile bütçe geliri tahmini 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL, bütçe geliri 9 trilyon 563 milyar 799 milyon 831 bin 178 TL, bütçe gelir ret ve iadeler bir trilyon 96 milyar 973 milyon 280 bin 970 TL, net bütçe geliri 8 trilyon 466 milyar 826 milyon 550 bin 207 TL.

Pazar günü bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin son oylaması yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
