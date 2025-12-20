2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Kesin hesap kanun teklifi maddeleri görüşülerek kabul edildi. Bütçe geliri tahmini 8 trilyon 353 milyar TL olarak belirlendi.
Kabul edilen teklif ile bütçe geliri tahmini 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL, bütçe geliri 9 trilyon 563 milyar 799 milyon 831 bin 178 TL, bütçe gelir ret ve iadeler bir trilyon 96 milyar 973 milyon 280 bin 970 TL, net bütçe geliri 8 trilyon 466 milyar 826 milyon 550 bin 207 TL.
Pazar günü bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin son oylaması yapılacak. - ANKARA
