2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri kabul edildi.

TBMM genel Kurulu'nda 2024 yılı Kesin hesap kanun teklifi maddeleri görüşüldü ve maddeleri kabul edildi.

Kabul edilen teklif ile bütçe geliri tahmini 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL, bütçe geliri 9 trilyon 563 milyar 799 milyon 831 bin 178 TL, bütçe gelir ret ve iadeler bir trilyon 96 milyar 973 milyon 280 bin 970 TL, net bütçe geliri 8 trilyon 466 milyar 826 milyon 550 bin 207 TL.

Pazar günü bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin son oylaması yapılacak. - ANKARA