Bedelli askerlik yapmayı düşünenler dikkat! 2023 yılı ücreti netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaş artışının yüzde 25 olarak belirlendiğini açıklaması sonrası 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri de netleşti. Buna göre 2022 Temmuz ve Aralık ayları arası için 80 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 100 bin liraya yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.

ERDOĞAN: MEMUR MAAŞ ARTIŞINI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLEDİK

Katıldığı etkinlikte memur ve emekli maaş artışını refah payıyla birlikte yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan'ın açıkladığı rakamla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

2023 YILI İÇİN 100 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi.