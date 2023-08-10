2023'te Havalimanlarında 118 Milyon 670 Bin 100 Yolcuya Hizmet Verildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün Ocak- Temmuz döneminde havalimanlarında 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 2023'ün 7 ayına ait havacılık istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, tüm havalimanlarında uçak ve yolcu trafiğinin arttığını belirterek, "7 aylık dönemde iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplamda ise 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verilmiştir. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir. Havalimanlarımızdaki yolcu ve uçak trafiği her geçen gün artıyor. Ulaşım sektöründe yaptığımız büyük yatırımlar, ülkemizin cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Bu rakamlar milletimize en güzel hizmet verdiğimizi de ortaya koyuyor" dedi.

'TEMMUZDA 24 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Temmuz ayı uçak ve yolcu hareketliliğine de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti: "İç hatlarda 85 bin 184, dış hatlarda 95 bin 126, üst geçiş trafiğinde 46 bin 107 uçak iniş- kalkış yaptı ve toplam uçak trafiği 226 bin 417'ye ulaştı. Önceki yılın aynı dönemine göre ise iç hat uçak trafiğinde yüzde 10,4, dış hat uçak trafiğinde yüzde 10,5 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 12,9 artış yaşandı. 2023 Temmuz ayında iç hatta 9 milyon 288 bin 727, dış hatta 14 milyon 900 bin 432, toplamda 24 milyon 189 bin 159 yolcuya hizmet verildi. Yük trafiğinde ise iç hatlarda 95 bin 136 ton, dış hatlarda 343 bin 618 ton, toplamda 438 bin 754 tona ulaşıldı."