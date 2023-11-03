2023 Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- 2023 Dünya Tarımsal Gıda İnovasyon Konferansı, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Uluslararası konferansa 60'tan fazla ülkeden 300'ü aşkın bilim insanı ve girişimci katılıyor.

"Gıda Güvenliği ve Geleceğin Tarımsal Gıdaları" temalı konferans; bir ana forum, dört tematik forum, tarımsal gıda bilim ve teknolojisi konulu bir serginin yanı sıra çok sayıda alt forum ve paralel forumdan oluşuyor.

Çin Tarım Üniversitesi profesörü He Xiongkui, üç gün sürecek etkinliğin, katılımcıların tarım teknolojisindeki en yeni başarıları paylaşmaları, dünya tarımsal modernizasyonunun gelişimini tartışmaları ve yeni bir tarımsal bilim ve teknoloji işbirliği modeli oluşturmaları için bir platform işlevi göreceğini söyledi.

Fuarda PETKUS adındaki bir Alman teknoloji şirketi, tohum işlemeye yönelik yenilikçi çözümünü sundu.

Şirketin mali işler direktörü (CFO) Henning Hoeppner, "Çin'in tohum endüstrisi inovasyonu alanındaki uzman sayısı giderek artıyor. Biz de sektörde derinlemesine işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Beijing belediye yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin organizatörleri arasında Çin Tarım Üniversitesi ve Beijing'in Pinggu Bölgesi yönetimi de yer alıyor.