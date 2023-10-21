2023 Çin (Langfang) Tarım Ürünleri Fuarı Başladı

1. 2023 Çin (Langfang) Tarım Ürünleri Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

5. SES 4 (Çince): QURBONZODA FIRUZJON, İranlı katılımcı

6. 2023 Çin (Langfang) Tarım Ürünleri Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

2023 Çin (Langfang) Tarım Ürünleri Fuarı, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Langfang kentinde başladı.

Dört gün sürecek fuara, 20 ülke ve bölgeden 200'ün üzerinde işletme katıldı.

"Burada çok sayıda insan ve çok çeşitli ürün var. Ülkenin çeşitli yerlerine ait lezzetli yiyecekler ve diğer ülkelere ait el sanatları ürünlerini gördüm."

"Gündelik yaşamda nadiren gördüğüm birçok ürün var burada. Çok taze görünüyorlar, özellikle denizhıyarları, şarap gibi ürünler. Bunlar çok iyi."

"Pakistan ve Çin, aynı aileden iki ülke gibi. Langfang'a bu ilk gelişim ve çok iyi bir deneyimdi. Bu fuar, tarımla ilgili ve ortamı çok güzel."

SES 4 (Çince): QURBONZODA FIRUZJON, İranlı katılımcı:

"Ülkemizin halı, çeşitli el sanatları, safran ve gül gibi kendine has ürünlerini getirdik. Bunlar bize özel ürünler."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Langfang'tan bildiriyor. (XHTV)