Haberler

2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
Haber Videosu

2018'de 200 bin liralık altın alan bir vatandaş, 2025'te altınlarını bozdurduğunda 5 milyon 150 bin TL kazanç elde etti. Vatandaş, "Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum" derken, altının uzun vadede yatırımcısına kazandırdığı bir kez daha görüldü.

2018 yılında 200 bin liraya altın alan bir vatandaş, 2025'te altınlarını bozdurduğunda 5 milyon 150 bin TL'lik büyük bir servete kavuştu. Altının yıllar içindeki rekor yükselişi sayesinde ciddi bir kazanç elde eden vatandaş, "Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

DOĞRU TERCİH KAZANDIRDI

Altının son yıllarda istikrarlı şekilde değer kazanması, vatandaşın yatırım tercihinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Bu örnek, güvenli liman olarak görülen altının uzun vadeli yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTuran KILIÇ:

2018 de 200 bin lira ile muhtemelen bir daire birde araba alırdın. bugün beş milyonla bir dairende zor. kazandırmış mı orasını bilemem

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

fark eden birsey o zamn 200 bin TL ile 3 daire alınırdı şimdi 5 milyonla 3 daire alınır hatta belki alınmaz altın artı fiyatlar da arttı 200 bin TL ile 5 tane araba alınırdı şimdi 1 araba 5 milyon TL

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih UYANIK:

kazanmadı. altın aynı altın. tam tersine o altını tl ye döndüğü an kaybetti

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF. Güler:

vay be ne para varmış millette

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSen Kimsin:

AYNI PARA THY HİSSESİ ALSAYDIN ŞUAN 9.000.000 TL OLACAKTI AMA NEYSE BU DA İYİ BİR KAZANÇ

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Altay Bayındır! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü

Yok artık Altay! 3 gol yediği maç taraftarları ikiye böldü
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı

Dünyanın en büyük köprüsü açıldı! 2 saatlik yol 2 dakikaya düştü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü

En mutlu günleri kabusa döndü! Dans eden damat bir anda yere yığıldı
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.