2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

2018 yılında 200 bin liraya altın alan bir vatandaş, 2025'te altınlarını bozdurduğunda 5 milyon 150 bin TL'lik büyük bir servete kavuştu. Altının yıllar içindeki rekor yükselişi sayesinde ciddi bir kazanç elde eden vatandaş, "Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

DOĞRU TERCİH KAZANDIRDI

Altının son yıllarda istikrarlı şekilde değer kazanması, vatandaşın yatırım tercihinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Bu örnek, güvenli liman olarak görülen altının uzun vadeli yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.