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2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi

2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi
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Milyonlarca vatandaşın beklediği Genel Sağlık Sigortasındaki prim borçları af kapsamına alındı. Meclis'te kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile 1 Ocak 2015 öncesine ait GSS borçları silindi.

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

1 OCAK 2015 ÖNCESİNDEKİ GSS BORÇLARI SİLİNDİ

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidildi. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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