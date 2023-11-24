2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı Hangzhou'da Başladı
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Hangzhou'da düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, küresel dijital ticaret işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Fuarda 68 uluslararası kuruluş ve 800'den fazla işletme yer alıyor.
HANGZHOU, 24 Kasım (Xinhua) -- 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı. Fuarda küresel dijital ticaret işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
"Dijital Ticaret, Küresel Erişim" temalı etkinliğe 68 uluslararası kuruluş ve iş derneğinin yanı sıra 800'den fazla işletme katılıyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi