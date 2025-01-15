Dolar kuru ne kadar oldu? 15 Ocak dolar ve döviz kuru yükseldi mi?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 15 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,4840 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,4897 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 15 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,6148 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6247 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 15 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,2138 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,4304 TL olmuştur.