Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham

Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
Bursa'nın Yıldırım yeni açılışı yapılan bir mağazanın uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce vatandaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. 100 liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan ve yeni açılış yapan bir mağazanın 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN İZDİHAM OLUŞTU

Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

YÜZLERCE KİŞİ AYNI ANDA İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Aç gözlülerden memlekete huzur gelmiyor

Haber Yorumlarıumut mergen:

ARABISTANA DÖNMÜŞ ÜLKE YAZIK

