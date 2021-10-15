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Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi ödülü sahibini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi ödülü sahibini buldu

Müşteri destek ve çağrı merkezi hizmetleri alanında faaliyet gösteren Site Telekom, alanında en iyilerin belirlendiği, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz'ın üstlendiği Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri 2021'de 'Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi' ödülünü kazandı.

IĞDIR (İHA) - Müşteri destek ve çağrı merkezi hizmetleri alanında faaliyet gösteren Site Telekom, alanında en iyilerin belirlendiği, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz'ın üstlendiği Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri 2021'de 'Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi' ödülünü kazandı.

Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde 2 bin 400'e yakın çalışanıyla hizmet veren müşteri iletişim merkezi sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Site Telekom, Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi' ödülüne layık görüldü. İstanbul, Ankara, Adana, Kars, Ağrı ve Iğdır'da yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Site Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun, ödüle ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kuruldukları 2008 yılından bu yana yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini belirten Altun, hem kamu hem de özel sektörde birçok kuruma hizmet verdiklerini söyledi.

"Ekibimizle ve iş ortaklarımızla yakaladığımız sinerji ile 'Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi' kategorisinde ödüle layık görülerek başarımızı bir kez daha taçlandırdık" diyen Altun, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Kişisel verilerin korunmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda aldığımız önlemleri her geçen gün geliştiriyoruz. Güven ve müşteri memnuniyeti önceliklerimiz arasında ilk sıralarda yer alıyor." - İSTANBUL

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Haber: Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi ödülü sahibini buldu - Haberler Ekonomi
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