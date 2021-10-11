Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı - Haberler
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Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

Adana Valiliği, 8-10 Ekim'de düzenlenen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yaklaşık 285 bin kişinin ağırlandığını bildirdi.

ADANA (AA) - Adana Valiliği, 8-10 Ekim'de düzenlenen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yaklaşık 285 bin kişinin ağırlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, festivalin kente ekonomik anlamda ve tanıtım açısından büyük katkı sağladığı belirtildi.

Festivalde otellerdeki yatak doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"8-10 Ekim'de gerçekleştirilen 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Adana'daki otellerde 11 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu, çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranının da çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Festivali yaklaşık 285 bin kişi ziyaret etmiş olup, Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelenler ile çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen misafirlerin toplam sayısı yaklaşık olarak 100 bin kişidir."

Festival döneminde turist harcamasının kent ekonomisine 110 milyon lira civarında katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, "Düzenlendiği ilk yıldan itibaren en küçük bir güvenlik ve asayiş olayının yaşanmadığı festivalimize, Adana'da yaşayanların da ilgisi çok yoğun olmuştur. Festivalde 35 ton et tüketildiği düşünüldüğünde, festivalin kent ekonomisine, Adana halkının yaptığı harcamalarla yaklaşık 150 milyon liralık katkısı olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali yaklaşık 285 bin kişiyi ağırladı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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