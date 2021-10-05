Tarsus'ta yerli soya çeşidi 'Samsoy'un hasadı yapıldı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli soya çeşitlerinden olan 'Samsoy'un hasadı yapıldı.

Hasat programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Can, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Azmi Murat Erdem'in yanı sıra İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerin teknik personelleri ile üreticiler katıldı.

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıkılarak Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol kapsamında; tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları; il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri aracılığı ile 41 ilde başlatıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, 2020-2021 üretim sezonu için bu sayının 65 ilde, 36 türde, 174 çeşitle, 962 lokasyona ulaşması planlandığını belirtti. Erdoğan, "Bu kapsamda yerli ve milli çeşitlerin çiftçilerle buluşması ve bölgemizde yaygınlaşması için Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2018 yılından bu yana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 3 adet Arpa çeşidi denemeleri yapılmış ve bu çeşitlerin yüksek verimli ve kaliteli 2 tanesi Ay ve Güldeste isimleri ile tescil edilerek bölgemiz ve ülkemiz üreticilerinin hizmetine sunulmuştur. 2020-2021 sezonunda yine bu bağlamda yapılan çalışmalar ile 3 adet buğday çeşidinin demostrasyonları kurulmuş ve takipleri yapılmış diğer bölgelerdeki sonuçlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Yine Tarsus ilçemizde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce 2019 yılında tescili alınan Samsoy soya çeşidi 9 Haziran 2021 tarihinde Ballıca Mahallemizde halihazırda tarımı yapılan çeşitlerle aynı araziye ekilmiş ve müdürlüğümüz personellerince takibi yapılmış hasat olgunluğa gelmiştir" dedi.

Deneme çalışmasında 435 kilo ürün elde ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Hasadını yaptığımız Samsoy soya çeşidi yarı dik, orta boylu, orta erkenci çeşit olup, yatma ve dane çatlatma bulunmamaktadır. Denemelerde ortalama 435 kiloda verim alınmış olup, bölgemizde ikinci ürün ekimine uygun bir çeşittir. Hasat sonucu elde edilecek veriler bölge çiftçimizle paylaşılacak ve yerli ve milli tohumların kullanılması çalışmaları titizlikle devam ettirilecektir" şeklinde konuştu. - MERSİN

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