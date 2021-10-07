Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 7,53 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 7,62 liradan satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldiSon dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Caner Cindoruk Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İlham Aliyev Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:56:12. #1.11#