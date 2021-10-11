Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Merkez Bakanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM'de milletvekillerine sunum yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Kavcıoğlu, burada yaptığı açıklamada "Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. "Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor" ifadesini kullanan Kavcıoğlu, "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.
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