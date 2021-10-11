Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuştu. "Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor" ifadesini kullanan Kavcıoğlu, "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." dedi.

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Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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