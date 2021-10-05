Son dakika haberi | Mas İlaç Yatırım'dan BDU dönemine onay

İlaç geliştirme alanında faaliyetler yürüten bir yatırım firması olan Mas İlaç Yatırım AŞ, geçen aylarda idari verimlilik optimizasyonu konusunda görüşmeye başladığı Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği (BDU) ile mutabakat sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BDU Başkanı Musa Karademir, özellikle ilaç patentlerinin menkul teminatlara dönüştürülmesi konusunda önemli çalışmalar yürüten şirketin bu alandaki çalışmalarını uluslararası arenada ön plana çıkarmak üzere kapsamlı bir iş planı hazırladıklarını belirtti. Karademir, şirketin yüksek değerlere sahip teknik menkullerini kısa sürede dinamik gelir üreten aktif varlıklara çevireceklerini belirterek, ithalata dayanmayan ihracatın ve bunun temelini oluşturan yüzde 100 yerli üretimin tesis edilmesinin ekonomik bağımsızlığın ve sürdürülebilir bir istikbalin tek makbul yolu olduğunu belirtti.

Firma yönetiminde kendisiyle beraber Musa Soysal, Nalan Özkan, Murat Tunay ve Halis Yılmaz gibi BDU yönetiminde de bulunan bir ekibin de görev alacağını aktaran Karademir, "İlgili idari liste ve iş akışı izahnamesi Firma Yönetim Kurulu Eşbaşkanları Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'e de sunuldu. Mas İlaç bünyesinde bulunan bu stratejik varlıkların özellikle Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinin altyapı projelerine menkul teminat olarak sunulması öncelikli projelerimizden." açıklamasında bulundu.