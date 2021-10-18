Son dakika haberi | Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 527 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 523 bin 500 lira, en yüksek ise 527 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 527 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 380 milyon 789 bin 43,23 lira, işlem miktarı ise 728,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 452 milyon 27 bin 688,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: