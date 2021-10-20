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Son dakika haber! Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 533 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 533 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 532 bin 730 lira, en yüksek ise 533 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 533 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 735 milyon 499 bin 125,83 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 736 milyon 579 bin 533,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış531.900,001.776,70
En Düşük532.730,001.771,50
En Yüksek533.550,001.781,15
Kapanış533.000,001.777,50
Ağırlıklı Ortalama533.060,521.777,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)735.499.125,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.384

Toplam İşlem Adedi41

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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