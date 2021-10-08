Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerini görerek rekor tazeledi

Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,94 seviyesinde işlem görüyor.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANACAK

Doların rekorunu tazelemesi, ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı gün gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi, yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

DENGELER, BU VERİLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

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