Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
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