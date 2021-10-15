Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litre fiyatı 41, benzinin litre fiyatı ise 14 kuruş arttı. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

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