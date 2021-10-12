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Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,02 ile rekor tazeledi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası hızlı bir yükselişe geçen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 9 lira eşiğini aşan kur, 9,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay 100 baz puan faiz indirimine gitmesiyle yükselişe geçen Dolar,TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişini hızlandırdı. Dün piyasaların kapanmasıyla 9 lira sınırını aşan dolar, rekor tazeledi ve 9,0185'i gördü. Bu sabah ise yeni bir rekor kıran kur, 9,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar saat 09.25 itibarıyla 9,01'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,43'ten, sterlin ise 12,27'den alıcı buluyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden gram altın ise 510 lira seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL'nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası'nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" diye konuştu.

Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,02 ile rekor tazeledi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

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