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Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı madene indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı madene indi

Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı Yaşar Yolcu başkanlığındaki heyet, maden ocağına inerek incelemelerde bulundu.

Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı Yaşar Yolcu başkanlığındaki heyet, maden ocağına inerek incelemelerde bulundu.

Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı Yaşar Yolcu başkanlığında Uzman Denetçiler ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindeki ekip Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü'nde yer altına inerek incelemelerde bulundular. Kurumda halihazırda 780 metre kurulumu yapılmış, 220 metrelik kısmı kurulma aşamasında olan Mekanize-Yarı Mekanize uygulamaları hakkında -360/-460 ayaktan inilerek yerinde bilgi verildi. Bunun yanı sıra; Gelik İşletme Müdürlüğü'nde deneme çalışmaları süren "Galeri açma makinesi" yerinde görülüp bilgi verildi. - ZONGULDAK

Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı madene indi

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Haber: Sayıştay Başkanlığı Grup Başkanı madene indi - Haberler Ekonomi
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