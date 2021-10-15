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Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu

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Yerli ve milli üretim olan İHA ve SİHA'lara yabancı ülkelerden talep her geçen gün artıyor. Dağlık Karabağ, Suriye, Libya'da başarısını kanıtlayan İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu. İki ülke, Türkiye'den eğitim ve yedek parça hizmeti de alacak.

Libya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini ispatlayan sahada ispatlayan yerli üretim İHA ve Siha'lar dünyanın dilinden düşmüyor.

Birçok ülkenin gözünü ayırmadığı yerli İHA ve SİHA'lara iki yeni talip çıktı. Etiyopya ve Fas, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulundu. Uluslararası haber ajansı Reuters, söz konusu bilgiyi farklı ülkelerden ismini vermediği yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

Bir Türk yetkili, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti. Yetkililer, talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Satış talebi hakkında taraflardan açıklama yapılmadı. Etiyopya silahlı kuvvetleri ve başbakanlık makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermezken, askeri ekipman alımları hakkında basına açıklama yapmayan Fas'ta ise hükümet yetkililerine ulaşılamadı. Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve İHA'ların üreticisi Baykar Savunma konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu
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Haber: Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu - Haberler Ekonomi
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