Ekonomi reform paketi bugün açıklanıyor: Yatırımcıya ucuza kredi ve bedelsiz arsa temin edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni reform paketini bugün açıklayacak. Paket ile kamuda tasarrufa yönelik ve yatırım teşviki için adımlar atılacak. Bu kapsamda yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa ve ucuz kredi temini gibi olanaklar sunulacak. Borçlara ise erteleme gelecek.

Ekonomi reform paketi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklayacak. Paketin detayları başta iş dünyası olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte yeni ekonomi reform paketinin içeriğiyle ilgili kulislerden sızan bilgiler.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulması bekleniyor. Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.

HEDEF CARİ AÇIĞI AZALTMAK

Cari açığın azaltılması dolayısıyla da ithalat ihracat dengesinin sağlanması da reform paketiyle ilgili öne çıkan detaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İhracatı artırmak için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Proje Bazlı Teşvik Sisteminde yer alan teşviklerin güçlendirilmesi kulislerden sızan bilgiler arasında.

FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ

Özellikle gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan artış ekonomi reform paketinin şekillenmesinde önemli etkilerden biri oldu. Bu bağlamda fiyat istikrarı reform paketinin temel yapı taşları arasına girdi. Temel amaçlar arasında yer alan, fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadele alanında Fiyat İstikrar Komitesi kurulması bekleniyor.

BORÇLARA YENİ ERTELEME

Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilecek. Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak.