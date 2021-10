Reef coin nedir? Güncel Reef coin yorum ve grafiği!

Reef bugünkü fiyatı ₺0,307750 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.030.620.490 TRY. Reef son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #143, piyasa değeri ₺4.544.719.245 TRY. Dolaşımdaki arz 14.767.552.172 REEF coin ve maksimum seviyede. 20.000.000.000 REEF coin.

REEF COİN NEDİR?

Reef, zincirler arası ticaret sağlamayı amaçlayan Polkadot üzerine kurulmuş bir DeFi platformudur . Projenin teklifleri arasında bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı yer alıyor.

Proje üzerinde çalışmalar 2020'nin ikinci yarısında başladı. Reef'in arkasındakiler, kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve "tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim" yarattığını savunuyorlar.

Reef, likiditeyi toplar ve otomasyon sağlar. Ayrıca, mevcut ticaret platformlarıyla ilgili dezavantajları gidermeyi amaçlamaktadır. Merkezileştirilmiş borsalar güvenlik ihlallerine yatkın olsa da, merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilir ve genellikle kullanımı zordur.

REEF'İN KURUCULARI KİMDİR?

Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Motivasyonu, DeFi'ye dahil olmak isteyen perakende yatırımcıların giriş önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

Mancheski, kriptoya yeni başlayanların sipariş defterlerini kullanmayla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl kolaylıkla çalıştığını öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya doğumlu Mancheski, fintech tutkusunun kendisini blockchain teknolojisiyle tanıştırdığını söyledi. Yetkili bir ekip oluşturmayı, Reef'i hayata geçirmeyle ilgili en büyük zorluk olarak nitelendirdi.

Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikleri sorulduğunda şunları ekledi: "Çok bağımlı bir kişiliğim var. Kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyi yapmaktan vazgeçemiyorum."

Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca, reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.

REEF COİNİ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Reef, yeni gelenlere ve en iyi yatırım stratejilerine ayak uydurmakta zorlanan mevcut DeFi kullanıcılarına yöneliktir. Şirket ayrıca , bazılarının DeFi protokollerini "kullanılamaz" hale getirdiğini iddia eden Ethereum blok zincirinde görülen yüksek gaz ücretlerinin üstesinden gelmek istiyor .

Reef'in benzersiz özellikleri söz konusu olduğunda, herhangi bir DeFi protokolünün işletim sistemine nasıl entegre edilebileceği ile bağlantılıdır. Kullanıcılar tek bir tıklamayla seçtikleri pozisyonlara girip çıkabilir ve likidite havuzu jetonlarının yönetimiyle ilgili bazı zorlukları ortadan kaldırır.

Polkadot üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle Reef, Avalanche, Moonbeam ve Plasma'nın yanı sıra Ethereum ve Binance Akıllı Zincirinde DeFi protokollerini destekleyebilir. Sonuç olarak, Reef kullanıcıları, birden fazla hesap ve takip edilmesi zor olabilecek sayısız kullanıcı adı ve şifre gerektirmeden daha fazla sayıda platforma erişebilir.

