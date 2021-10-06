PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak - Haberler Ekonomi
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PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ucuz gıda için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından, PTT de harekete geçti. PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirerek vatandaşa ucuz gıda ulaştıracak.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, aralarında Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin de bulunduğu kuruluşların online gıda satışını çeşitlendireceklerini bildirdi.

"DAHA FAZLA ÜRÜNÜ VATANDAŞLA BULUŞTURACAĞIZ"

PttAVM.com, bünyesindeki kooperatif ürünlerini çeşitlendirecek. Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde vatandaşla daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEĞİ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin son dönemde sıkılaşmasını desteklediklerini kaydeden Çevikoğlu, "Biz de kendi içimizde satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kooperatif ürünlerinin vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirten Çevikoğlu, "Kooperatiflerimizin zeytinden bala, yağdan şekere, çikolatadan bakliyata birçok ürünü platformumuzda bulunuyor. Birçok üründe ücretsiz kargo seçeneğiyle de alışverişlerde destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak
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