Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi
Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

Florida'da yaşayan Susan Fitton isimli kadın, aynı sayıları oynadığı iki sayısal loto biletinde 5 sayıyı doğru bildi. 4.6 milyon dolar kazanan kadın, 1 sayı farkla 34 milyon doları kaçırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Susan Fitton isimli kadın, 14 Eylül'de iki sayısal loto bileti alıp ikisinde de 4,13,19,63 ve 64 rakamlarını oynadı. Sonuçlar açıklandığında Susan Fitton havalara uçtu. Çünkü iki bileti de tuttu. Ancak 6'yı bilemeyen kadın, 34 milyon dolarlık talih kuşunu kaçırdı.

İKİ BİLETTEN 4,6 MİLYON DOLAR ALACAK

Susan Fitton isimli kadın, tutturduğu iki biletin karşılığında 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi olacak. Florida Piyango Komisyonu Müdürü Meredyth Hope Norman, Fitton'un her iki bilette de aynı rakamları işaretlemesinin, ikramiyeyi ikiye katladığını dile getirdi.

BAYİİ, 10 BİN DOLARLIK KOMİSYON ALDI

Diğer yandan Fitton'un biletleri satın aldığı bayi de haberin ardından mutluluk yaşadı. Talihli biletin kendi dükkanından çıkması nedeniyle mutlu olduğunu belirten loto bayii, 10 bin dolarlık komisyon aldı.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Esra Erol Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Salih Uçan Mehmet Topal Burak Yılmaz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 21:41:59. #1.17#