Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na yapılan oteli inşaatında sona gelindi

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 1800 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Kış Sporları ve Kayak Merkezi içinde, 80 oda kapasiteli otel inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Çambaşı Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, AA muhabirine, 2017'den itibaren faaliyet gösteren Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi bünyesinde yapımına 2018'de başlanan otel inşaatında çalışmaların suratla sürdüğünü söyledi.

Bu yatırımın Çambaşı Kayak Merkezi'ni, Uludağ, Palandöken, Erciyes kayak merkezleri gibi dünyaya tanıtacak bir turizm yatırımı olduğunu belirten Şenocak, "Otel inşaatının 2021 yılı sonu ya da 2022'nin başlarında bitmesi planlanıyor. Otelin işletme ve yönetimi konusunda bilinen birkaç marka otelle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Şenocak, yaklaşık 55-60 milyon liraya tamamlanması planlanan 80 odalı otelde, 500 kişiyi ağırlayacak konferans salonu, yarı açık ve kapalı yüzme havuzu, spa, sauna ve hamam bulunduğunu ifade etti.

Çambaşı Yaylası'na yapılan bu mega projenin sona gelinmesinin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Şenocak, Çambaşı yayla yolunun da bitirilmesiyle yatırımın daha anlam kazanacağını sözlerine ekledi.